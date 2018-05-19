На Ставрополье объявили ЧС из-за нашествия саранчи

На территории всего Ставропольского края 18 мая был введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного нашествия саранчи. Режим ЧС ввел губернатор региона Владимир Владимиров, после того как ущерб от вредителя достиг пяти миллионов рублей в трех районах края.

- В результате интенсивного распространению мароккской саранчи в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах наблюдается массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур. Общий ущерб уже превысил 5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Ставрополья.

Проверка полей с посевами и кормовых угодий региона показала, что саранча особенно сильно распространилась в шести районах края: Левокумском, Нефтекумском, Апанасенковском, Арзгирском, Буденновском, Ипатовском и Туркменском. В среднем на одном квадратном метре в этих районах находится от 56 до 90 экземпляров саранчи - это в тридцать раз выше экономического порога вредности.

Сейчас на борьбу с вредителем брошены все возможные силы.

- Против саранчовых обработано 13,2 тысяч гектаров. В крае задействовано 30 единиц наземной техники и 6 авиабортов, - уточнили в аграрном ведомстве