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19.05.2018 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье объявили ЧС из-за нашествия саранчи

Текст: Михаил Сухарев

На территории всего Ставропольского края 18 мая был введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного нашествия саранчи. Режим ЧС ввел губернатор региона Владимир Владимиров, после того как ущерб от вредителя достиг пяти миллионов рублей в трех районах края.

Фото: instagram.com@vlenalenskaya
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- В результате интенсивного распространению мароккской саранчи в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах наблюдается массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур. Общий ущерб уже превысил 5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Ставрополья.

Проверка полей с посевами и кормовых угодий региона показала, что саранча особенно сильно распространилась в шести районах края: Левокумском, Нефтекумском, Апанасенковском, Арзгирском, Буденновском, Ипатовском и Туркменском. В среднем на одном квадратном метре в этих районах находится от 56 до 90 экземпляров саранчи - это в тридцать раз выше экономического порога вредности.

Сейчас на борьбу с вредителем брошены все возможные силы.

- Против саранчовых обработано 13,2 тысяч гектаров. В крае задействовано 30 единиц наземной техники и 6 авиабортов, - уточнили в аграрном ведомстве

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