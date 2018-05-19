В лесу КЧР найден мертвый чиновник

В КЧР обнаружено тело главы Икон-Халкского сельского поселения. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя республиканского управления СК РФ Сергея Шуваева, 32-летний чиновник был найден мертвым в лесу.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что мужчина подъехал на машине к лесополосе, а затем ушел в лесную зону. Свидетелями этого оказались работавшие неподалеку трактористы.

Чиновник долго не выходил из леса, и один из трактористов отправился на его поиски, после чего обнаружил тело пропавшего.

По предварительной информации на криминальный характер случившегося ничего не указывает. Сейчас идет проверка произошедшего, а также назначены экспертизы.