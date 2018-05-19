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19.05.2018 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд Петербурга рассмотрит иск программиста к компании Amazon

Текст: Ольга Штраус

Приморский районный суд Петербурга 19 июля проведёт предварительное заседание по иску российского программиста Антона Мамичева к компаниям Amazon Technologies Inc, Veeam Software AG и её российскому подразделению ООО "Интервим" о незаконном присвоении интеллектуальной собственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов (ОПС).

Российский программист заявил о своей невиновности в США

По мнению истца, компании присвоили написанную им программу в сфере электронного обучения. По данным агентства, речь идет о программе "eLearning Metadata Manager", которая используется разработчиками электронных обучающих курсов. Мамичев написал ее, работая в ООО "Интервим". В 2016 году при увольнении  он предложил работодателю заключить с ним лицензионное соглашение на использование программы на условиях простой неисключительной лицензии с сохранением авторских прав и ограничением использования программы для коммерческих целей.

Однако в июне 2017 года из кода программы исчезли все элементы знака охраны авторского права, что, по мнению истца,  нарушает его авторские права.

Администратором домена, на котором размещена  программа, о которой идет спор, является головная компания Veeam Software AG (Швейцария), провайдером хостинга домена - Amazon Technologies Inc (США). Третьим лицом по делу проходит американский регистратор доменных имён GoDaddy.com.

ОПС информирует также, что истец просит суд признать его авторское право и взыскать с ООО "Интервим" компенсацию в размере 8 038 000 рублей и 17 903 200 рублей за нарушение исключительных прав на программу. Еще 17 903 200 рублей истец просит взыскать с Veeam Software AG. Всего сумма иска составляет 43 845 200 рублей

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