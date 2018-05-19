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19.05.2018 12:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге с авиарейса сняли дебошира

Текст: Ольга Штраус

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково пассажира, устроившего дебош, сняли с рейса, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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В своем пресс-релизе она сообщает, что 51-летний пассажир рейса "Санкт-Петербург-Астана" был снят с самолета вследствие своего неадекватного поведения. Об этом сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим охрану порядка и безопасность пассажиров в аэропорту, сообщил диспетчер.

Еще перед взлетом судна мужчина вел себя агрессивно: отказывался занимать свое место, грубил членам экипажа, нецензурно выражался. Судя по всему, пассажир был нетрезв. А когда его доставили в дежурную часть, он попытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции, добавляет Ирина Волк.

В результате нарушитель порядка был помещен в камеру, где находится и сейчас. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Сотрудники линейного отдела МВД возбудили в отношении дебошира дело об административном нарушении по статьям 20.21 и 20.1 КоАП РФ.

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