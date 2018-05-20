В Якутии для разрушения затора льда привлекли ледокол

Ледокол "Капитан Бабичев" в воскресенье утром смог разрушить затор льда на реке Лена, из-за которого почти неделю оставались подтопленным шесть населенных пунктов, сообщается на официальном информационном портале Якутии.

Закупорившая реку ледовая пробка сформировалась в месте, где по дну проложен газопровод. Из-за этого взрывать лед было нельзя, и разрушать затор отправили ледокол. Однако самому судну в течение двух суток пришлось выбираться из забитого льдами затона. Сделать это удалось лишь с помощью взрывов. А когда "Капитан Бабичев" все-таки добрался до затора, он легко расшевелил ледяные массы.

Все это время шесть расположенных выше по течению населенных пунктов оставались подтопленными. Сейчас получившая выход вода пошла на убыль.