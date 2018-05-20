В Якутске из-за загрязнения реки возникла угроза остановки водозабора

Министерство ЖКХ и энергетики Якутии рекомендовало населению Якутска запастись питьевой водой в связи с угрозой остановки водозабора из-за попадания в реку нефтепродуктов, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Мазут и подсланевые воды попали в городской канал при распиловке старого судна. Грязь вылилась из него в реку выше по течению от городского водозабора.

Пока результаты химических анализов показывают, что загрязненность воды нефтепродуктами в районе водозаборных сооружений значительно ниже ПДК. "Водоканал" разработал план мероприятий на случай ухудшения обстановки. При повышении концентрации содержания нефтепродуктов в воде возможна остановка водозабора. Решение об этом будет принято в случае, если загрязнение достигнет зоны 1-го пояса санитарной охраны.

Параллельно идет монтаж плавучей насосной станции. Ее запуск снизит риски попадания нефтепродуктов в водопровод.

Владелец судна, из которого в реку вылились загрязняющие вещества, еще не установлен. Транспортная прокуратура возбудила административное производство.