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21.05.2018,  
13:16
Текст: Светлана Цыганкова

Армения получит на вооружение российские зенитные комплексы "Тор"

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Армении получат на вооружение российские зенитно-ракетные комплексы "Тор". Доставят их в Ереван через несколько месяцев.

Фото: Юрий Шипилов / РИА Новости www.ria.ru
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Как пишет ТАСС, данную информацию сообщили на Первом государственном телевизионном канале Армении в программе "Зинуж", что в переводе с армянского языка значит "Вооруженные силы". По словам ведущего программы, "Тор" займет особое место в системе противовоздушной обороны страны.

Прокомментировал приобретение "Тора" и заместитель начальника войск ПВО Армении полковник Артур Погосян. Он отметил, что это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе и с высокоточными ракетами.

Зенитный ракетный комплекс "Тор" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. Может работать в разных режимах - ручном, с участием операторов, автоматическом. "Тор" сам контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает цели, которые не опознаны системой "свой - чужой". Боевая масса - 32 тонны. Мощность двигателя - 840 лошадиных сил.

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