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Кендалл Дженнер пришла на вечеринку в Канне в свитере на голое тело

Новость 21.05.2018, 12:46 | Текст: Олег Усков
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Одна из представительниц многочисленного и популярного в народе, так сказать, семейства Кардашьян, младшенькая - 22-летняя Кендалл Дженнер, стала героем дня, определенно.

Сетевая общественность бурно реагирует на появление девушки, случившееся в Канне - Кендалл пришла на вечеринку Fashion For Relief в джемпере с серебряными блестками и нитями. И только в нем - на голое тело. Рассеяно его одергивая.

Хотя не совсем ясно, откуда столько ажиотажа: все Кардашьяны, включая экстравагантного папу, уж чем-чем, а дресс-кодами и скоромным поведением себя не отягощали вообще никогда.

Да и та же Дженнер чуть ранее уже разгуливала по Канну в прозрачном платье, мало что утаившем, и других не менее вызывающих нарядах, любезно напоминает Daily Mail тем, кто вдруг пропустил эти ценные события культурной жизни.

Кендалл Николь Дженнер родилась в 1995 году в Лос-Анджелесе. Модель, одна из самых высокооплачиваемых, актриса.

Помимо шоу "Семейство Кардашян" и "Топ-модель по-американски", девушку можно наблюдать в "Фоксе и друзьях", "Модном контроле", "Гавайях 5.0", "Хлое и Ламаре", так далее.

Ближайшее появление - "женский ремейк" серии про Дэнни Оушена, фильме "8 подруг Оушена", российская премьера которого состоится 21 июня 

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