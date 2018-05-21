Кендалл Дженнер пришла на вечеринку в Канне в свитере на голое тело

Одна из представительниц многочисленного и популярного в народе, так сказать, семейства Кардашьян, младшенькая - 22-летняя Кендалл Дженнер, стала героем дня, определенно.

Сетевая общественность бурно реагирует на появление девушки, случившееся в Канне - Кендалл пришла на вечеринку Fashion For Relief в джемпере с серебряными блестками и нитями. И только в нем - на голое тело. Рассеяно его одергивая.

Хотя не совсем ясно, откуда столько ажиотажа: все Кардашьяны, включая экстравагантного папу, уж чем-чем, а дресс-кодами и скоромным поведением себя не отягощали вообще никогда.

Да и та же Дженнер чуть ранее уже разгуливала по Канну в прозрачном платье, мало что утаившем, и других не менее вызывающих нарядах, любезно напоминает Daily Mail тем, кто вдруг пропустил эти ценные события культурной жизни.

Kendall Jenner on the red carpet at the Cannes Film Festival pic.twitter.com/PTqL8dkkvz — The Celeb Zone (@TheCeleb_Zone) 13 мая 2018 г.

Кендалл Николь Дженнер родилась в 1995 году в Лос-Анджелесе. Модель, одна из самых высокооплачиваемых, актриса.

Помимо шоу "Семейство Кардашян" и "Топ-модель по-американски", девушку можно наблюдать в "Фоксе и друзьях", "Модном контроле", "Гавайях 5.0", "Хлое и Ламаре", так далее.

Ближайшее появление - "женский ремейк" серии про Дэнни Оушена, фильме "8 подруг Оушена", российская премьера которого состоится 21 июня