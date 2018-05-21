После вручения компаса космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктора Савиных обратился к своему тезке-корабелу, под чьим руководством шили карбас.

Евгений Шкаруба, известный шкипер, не раз ходивший в кругосветку, руководитель клуба "Морские практики" (обучает людей вождению яхт), насмотрелся в заграничных плаваниях, как там сохраняют свои исторические корабли и лодки. И задумал построить в Поморье некогда традиционное для этих мест промысловое судно - карбас. Чтобы его окончательно не забыли на Родине.

Раньше их там было много, как и мастеров, шивших карбасы. Теперь все по-другому. Шкарубе с трудом удалось разыскать человека, который взялся делать карбас. Это Виктор Кузнецов из села Лешуконское на слиянии рек Вашки и Мезени. А команда Шкарубы стала ему помогать.

Люди на берегу очень длинной реки, как в старинные времена, строили лодку, поднимали мачты и паруса - все по дедовым лекалам. А потом шли на карбасе несколько сотен миль до Соловков. Шкаруба, кстати, прописан там. В паспорте так и записано: "Поселок Соловецкий. Кремль".

Но на вручении премии "Хрустальный компас" он прибыл не оттуда. Последнее время Шкаруба, руководитель клуба "Морские практики", провел в Хорватии - там обучал молодых (и не только) капитанов вождению судов.

В Краснодаре штаб-квартира генерального спонсора премии Русского географического общества. Поэтому и компасы лауреатам вручали здесь. В прошлом году один из них получил путешественник Федор Конюхов. В этом году - авторы цикла фильмов о Курильских островах, экологического атласа, народного портала для контроля за состоянием памятников архитектуры…

А "Поморский карбас" победил в номинации "Признание общественности", где выбор делали не члены экспертного совета - за деревянную лодку голосовали в интернете. Голосво набралось более 20 тысяч. И всем этим людям было понятно, что этот проект больше, чем просто деревянная лодка.

Шкаруба - он и в Краснодаре поселился поближе к воде, на набережной Кубани - рассказал, что соперники накручивали голоса, что ему и жене Полине приходилось писать и организаторам, чтобы те обратили внимание на нечестную игру; и в разные сообщества; и многочисленным друзьям - чтобы карбас поддержали по-честному:

- Откликались простые люди, которые знали о нашем проекте по публикациям. Мы прочитали много хороших слов. Это был мощный всплеск, мы чувствовали обратную связь.

Евгений говорит, что эта награда важна не только для него, для тех, кто строил карбас, финансировал проект, поддерживал, но и для сохранения морской культуры Поморья, для тех, кто там живет:

- Интерес мастеров, которые умеют шить карбасы, и новых моряков в нашем проекте удачно соединились. И аудиторию мы понимаем. Поэтому и победили.

Ценно и то, что аудитория понимает тех, кто строил карбас. После награждения больше всего говорили о нем.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в разговоре со спецкором "Родины" пообещал:

- Если карбас доберется от Белого моря до Черного, мы будем рады. Карбасу здесь будет комфортно. Гарантирую!

Так сформировался новый маршрут для "Поморского карбаса". "Поморско-черноморского"!

Тем временем космонавт, дважды Герой Советского Союза, член экспертного совета премии Виктор Савиных расспрашивал Евгения Шкарубу, как лучше добираться до Соловков.

- В детстве мечтал стать моряком. Получилось стать железнодорожником, а потом космонавтом, - сказал спецкору "Родины" Савиных. - В Архангельске бывал несколько раз, в Холмогорах, а до Соловков вот не добрался. Можно бы и на карбасе туда, но мне там с женой и детьми хочется побывать. Так что придется на чем-то другом...

Виктор Петрович, летавший в космос на самых современных кораблях, впечатлен кораблем, который построил в архангельских лесах его тезка.

- Виктор Петрович, дорогой! - обратился дважды Герой Советского Союза к мастеру из села Лешуконское через "Родину", - я видел ваше произведение искусства на экране. Хотелось бы и вживую посмотреть, но не знаю, получится ли. Хороший пароход у вас получился. Желаю успехов и новых карбасов!

Евгений Шкаруба рассказал, что Виктор Кузнецов на лето уже загружен работой. Будет строить несколько зырянок - типичных для тех мест лодок. На них яхтсмены летом пойдут по северным рекам с остановками в старинных деревнях и селах.

А карбас после прошлогоднего перехода остался на Соловках. Шкаруба уже спешит к нему - чтобы подкрасить, спустить на воду и снова отправиться в плавание. Но сначала Евгений и другие члены команды "Поморского карбаса" придут в редакцию "Родины" и "РГ", чтобы представить "Хрустальный компас".

Нам приятно, что скрывать, пусть и на время стать для них бухтой Благополучия, куда они пришли в прошлом году на карбасе.