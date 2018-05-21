Посольство РФ раскритиковало британский доклад о "золоте Москвы"

В посольстве РФ в Лондоне прокомментировали доклад комитета по международным делам британской Палаты общин под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Дипмиссия, на сайте которой опубликовано заявление, назвала документ "агрессивной антироссийской акцией", продолжающей линию правительства Терезы Мэй на конфронтацию с Москвой.

Там напоминают, что проблема коррупции и отмывания средств существует, и Москва готова сотрудничать в этой сфере с британской стороной - тем более что на Альбионе незаконно укрываются более шести десятков граждан РФ, которые на родине подозреваются в совершении финансовых преступлений. Однако британские власти не выдают их российским правоохранителям, одновременно "используя эту проблему раскручивания антироссийской кампании".

По мнению российских дипломатов, британские консерваторы при составлении доклада руководствовались не стремлением решить проблему "широко распространенной в этой стране коррупции", но "оказать долгосрочное негативное воздействие на российские компании и отдельных частных лиц, так или иначе связанных с английской юрисдикцией", а также усилить санкционное давление на РФ.