Китаянка попыталась обменять два iPhone на 26 соотечественников

В Калуге возбуждено дело в отношении гражданки КНР. Ее взяли с поличным при попытке дать взятку сотруднику ФСБ. В качестве подношения китаянка предложила два iPhone X.

Накануне сотрудники калужского управления ФСБ задержали 26 граждан Китая, нелегально трудившихся на полях Тарусского района Калужской области, рассказал "РГ" старший следователь СО по городу Калуге регионального СУ СК Артем Чуйков. 30-летняя женщина - также гражданка КНР - на следующий день пришла в управлении хлопотать за соотечественников. Для "решения вопроса" она намеревалась купить двум сотрудникам ведомства новенькие смартфоны iPhone X. Затем упростила процедуру, предложив им стоимость этих телефонов наличными - 100 тысяч рублей.

Дача взятки происходила под контролем спецслужбы. Она была задержана с поличным при передаче 100 тысяч оперативнику.

Региональным СУ СК возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки" (часть 3 статьи 291 УК РФ). В связи с тем, что подозреваемая является гражданкой другого государства, для обеспечения расследования следствие ходатайствовало об ее аресте. Суд ходатайство удовлетворил. Расследование уголовного дела продолжается.