Орловским льготникам вернули скидки на проезд

В Орловской области суд обязал администрацию райцентра Ливны обеспечить проезд в общественном транспорте по социальным билетам. Об этом сообщает прокуратура региона.

Постановление правительства области о едином социальном билете было издано еще в 2010 году. Такие проездные продаются льготникам по сниженной цене. Выпадающие доходы перевозчикам компенсируют из бюджета.

Однако в Ливнах заключенные администрацией контракты не содержат условия о предоставлении услуг по единому социальному билету. Поэтому перевозчики не принимают их к оплате. Пенсионеры, инвалиды и другие льготники остались без положенной по закону скидки.

- С целью устранения нарушения главе администрации Ливен было внесено представление, требования которого фактически исполнены не были, - рассказала старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина. - В связи с этим был подан иск, и суд удовлетворил его в полном объеме.

Бездействие администрации райцентра суд признал незаконным. Чиновников обязали включить в контракты с перевозчиками условие о льготном проезде по единому социальному билету.