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21.05.2018 12:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК заинтересовался видео, где липчанин избивает маленького сына

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Видео жестокого избиения маленького ребенка стало поводом для доследственной проверки Следственными органами СУ СК России по Липецкой области. Как сообщили в ведомстве, инцидент зафиксировал в центре Липецка неравнодушный очевидец и выложил в Сеть.

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На записи видно, что отец и сын возвращаются с прогулки, и мальчик капризничает, отказывается идти домой. Молодой отец грубо хватает его за руку, толкает и наносит удары по спине. Слышится плач, ребенок падает.

В СК СКР по региону рассказали, что уже выяснили: в кадр попала семья 29-летнего уроженца Узбекистала, у супругов двое детей. Раньше внимание правоохранительных органов они не привлекали.

- Следователи опрашивают очевидцев, выясняют условия проживания и воспитания детей в семье, а также наличие повреждений на теле мальчика, их давность, - отметили в СУ СКР по Липецкой области - По результатам проверочных мероприятий действиям мужчины будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение. Противоправные действия мужчины могут попасть под статью 116 УК РФ - "Нанесение побоев из хулиганских побуждений", санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

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