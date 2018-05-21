СК заинтересовался видео, где липчанин избивает маленького сына

Видео жестокого избиения маленького ребенка стало поводом для доследственной проверки Следственными органами СУ СК России по Липецкой области. Как сообщили в ведомстве, инцидент зафиксировал в центре Липецка неравнодушный очевидец и выложил в Сеть.

На записи видно, что отец и сын возвращаются с прогулки, и мальчик капризничает, отказывается идти домой. Молодой отец грубо хватает его за руку, толкает и наносит удары по спине. Слышится плач, ребенок падает.

В СК СКР по региону рассказали, что уже выяснили: в кадр попала семья 29-летнего уроженца Узбекистала, у супругов двое детей. Раньше внимание правоохранительных органов они не привлекали.

- Следователи опрашивают очевидцев, выясняют условия проживания и воспитания детей в семье, а также наличие повреждений на теле мальчика, их давность, - отметили в СУ СКР по Липецкой области - По результатам проверочных мероприятий действиям мужчины будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение. Противоправные действия мужчины могут попасть под статью 116 УК РФ - "Нанесение побоев из хулиганских побуждений", санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.