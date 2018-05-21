Суд оставил под домашним арестом режиссера Серебренникова

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом информирует ТАСС.

Ранее Басманный суд продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 19 июля. Кроме того, суд продлил меру пресечения другим фигурантам дела: директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум осталась под домашним арестом до 19 июля, продюсер Юрий Итин - под домашним арестом до 24 мая.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа".