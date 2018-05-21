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21.05.2018 13:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве пройдет аукцион на право торговли в парках

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве 23 мая пройдет аукцион на право поставить нестационарную торговую точку в Перовском и Бабушкинском парке, саду имени Баумана, в усадьбе Коломенское и Царицыно. Всего в ближайшее время в парках откроют 30 площадок - от торговых автоматов до полноценных кафе.

По словам руководителя департамента города по конкурентной политике Геннадия Дегтева, успех подобных торгов был замечен еще в начале года, именно поэтому столичное правительство нашло новые места под нестационарные торговые площадки.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Самым популярным направлением торговли в парках по итогам ранее проведенных аукционов стали киоски "Кондитерские и выпечные изделия". А в вендинговом бизнесе популярны киоски, торгующие прохладными напитками, мороженным и кондитерскими изделиями в парках и зонах отдыха. За каждую такую "выгодную" позицию на аукционах соревнуются до десяти претендентов. В среднем итоговая цена каждого такого лота выросла в 10 раз.

Сейчас в парках уже открыто более 130 площадок. При этом за торговлю в них боролись более 540 предпринимателей. Все, кто победил в прошлых аукционах уже "обживаются" на своих точках продаж, устанавливая павильоны и вендинговые автоматы.

До конца года предпринимателям предложат на публичных аукционах еще свыше 500 участков.

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