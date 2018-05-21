В Москве пройдет бразильский карнавал

В Измайловском парке в это воскресенье, 27 мая, пройдет бразильское карнавальное шествие. Сопровождать яркое мероприятие будет барабанный оркестр.

Как сообщает пресс-служба парка, москвичи смогут увидеть настоящий карнавал, как в Рио-де-Жанейро. Шествие пройдет по аллее Большого круга, а вечером состоится большой концерт бразильских ритмов, музыки, песен и танцев.

Главная тема карнавала в этом году - футбол, поэтому костюмы большинства участников будут напоминать символику предстоящего чемпионата мира по футболу. Футбольная тема будет прослеживаться и в музыкальном репертуаре карнавала.

Посмотреть на карнавал можно в 16:00, стартует он от Большого колеса обозрения. По окончании шествия пройдет концерт на центральной эстраде.

Карнавал пройдет в рамках Московского самба фестиваля, на который съезжаются барабанщики и танцоры из регионов России и стран бывшего СССР, а также гости из Европы и Бразилии. Фестиваль организует московская студия бразильских и этнических барабанов "Samba Real" при поддержке посольства Бразилии в России.