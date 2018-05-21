После пожара в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Южно-Сахалинске после пожара в жилом доме, сообщает пресс-служба администрации города. Огонь, возникший в квартире на десятом этаже, перекинулся на крышу и полностью уничтожил ее.

"Сейчас муниципалитет ведет срочную работу, направленную на обеспечение людей временным жильем. Уже определены подрядчики, которые займутся восстановлением кровли", - говорится в сообщении.

Напомним, возгорание в доме № 29 по улице Чехова произошло сегодня днем. Брандмейстеры успели своевременно эвакуировать жильцов. Никто из них не пострадал.

Причины пожара выясняются.