Причины жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае выяснит МАК

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета вылетит сегодня в Хабаровский край для расследования причин жесткой посадки частного вертолета "Газель 342" в Тугуро-Чумиканчском районе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию пресс-службы МАК.

Напомним, что вертолет "Газель 342" в ночь с воскресенья на понедельник совершил жесткую посадку в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Люди, находившиеся на борту, успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. Управлял воздушным судном совладелец приамурского производственного комплекса "Серышевский" Сергей Мельниченко.

На борту также находились еще два человека. Один из них - генерал-полковник ФСБ в отставке Анатолий Ежков. По дороге в зимовье, расположенное в километре от места происшествия, где пострадавшие дождались подмогу, у него случился сердечный приступ. Генерал-полковник скончался.

В больницу в поселке Экимчан Амурской области людей на частном вертолете Ми-2 доставил совладелец хабаровской компании "Сонико-Чумикан" Виктор Медведев.

- Мне позвонил директор авиакомпании, на которую они вышли после аварии. Не было свободного вертолета в этот момент, чтобы забрать пострадавших из тайги. Пришлось вылететь самому. Я знаю этих ребят и лично был знаком с генералом Ежковым. В этом году ему должно было исполниться 72 года. Он летел на рыбалку, - сообщил собеседник агентства.