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21.05.2018 14:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Народный фронт высадил купленные на средства Путина деревья

Текст: Галина Мисливская

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели в Иркутской области акцию "Посади дерево", приуроченную к Всероссийскому дню посадки леса, сообщает пресс-служба движения. Всего было высажено около 80 тысяч сеянцев сосны на участке общей площадью в 20 гектаров. Из них более тысячи деревьев приобретены за счет президента России Владимира Путина.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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"В апреле этого года глава государства перевел личные денежные средства на закупку деревьев для их высадки в Иркутской области на месте участка леса, уничтоженного в ходе пожара в прошлые годы", - напомнил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

"Сегодня эти деревья были также нами высажены в ходе традиционной акции ОНФ "Посади дерево". Мы хотели, чтобы подобные мероприятия регулярно проводились органами власти и представителями общественности. Тогда, я уверен, проблема лесовосстановления в нашей стране не была бы такой острой", - добавил он.

Напомним, с идеей купить для последующей высадки 1040 сосен к президенту обратился глава "Банка ВТБ" Андрей Костин. "Если вы не возражаете, то мы посадим эти деревья от вашего имени, - сказал Костин, обращаясь к Владимиру Путину во время заседания попечительского совета Русского географического общества 27 апреля 2018 года. - Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в "Банке ВТБ" 104 тысячи рублей. Потому что каждое дерево стоит 100 рублей". "Конечно, не возражаю", - ответил тогда президент.

Фото: Евгения Евреинова
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По данным ОНФ, ежегодно в России из-за лесных пожаров гибнет несколько миллионов гектаров леса, причем значительная часть - в Иркутской области. Так, например, в 2014 году в регионе сгорело 782 тысячи га лесов, в 2015-м - 522 тысячи, в 2016-м - 744 тысячи, в 2017-м - 255 тысяч га. Примерно такая же площадь лесов в регионе ежегодно уничтожается во время незаконных рубок. При этом лесовосстановление проводится на гораздо меньшей территории, отмечают в ОНФ. В частности, в 2017 году в регионе было восстановлено 130,9 тысяч га лесов. Похожая картина наблюдается и в остальных российских регионах, прежде всего, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
 

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