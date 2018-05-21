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21.05.2018 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийце кемеровской школьницы и ее отца предъявлено обвинение

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Следователи предъявили 31-летнему ранее судимому жителю Кемерова обвинение в двойном убийстве. Жертвами преступления накануне стали 16-летняя школьница и ее отец.

По версии следствия, обвиняемый, неофициально подрабатывавший в одном из ТСЖ, несколько дней делал в квартире потерпевших ремонт и менял радиаторы отопления. 20 мая около 10 часов утра он пришел в квартиру в очередной раз. Однако неожиданно для хозяев слесарь-сантехник выхватил нож и ранил им 16-летнюю девушку, а затем - ее 57-летнего отца. Чудом осталась в живых лишь хозяйка квартиры. Она успела закрыться в комнате и вызвать полицию и "скорую". Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевших.

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Следственно-оперативная группа обнаружила в квартире нож, предположительно со следами крови. Согласно рабочей версии, преступление было совершено с целью грабежа: убийца похитил у хозяев золотые часы и цепочку.

- При задержании злоумышленник даже не успел оказать сопротивления сотрудникам уголовного розыска, оперативно разыскавшим его в поселке Тисуль у знакомых, - рассказала "РГ" официальный представитель СУ СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Установлено, что обвиняемый страдает наркозависимостью, и к моменту задержания он уже успел сдать в ломбард цепочку и приобрести наркотик.

Вопрос о заключении фигуранта уголовного дела о двойном убийстве под стражу решается. Обвиняемый, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, отказался давать показания.

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