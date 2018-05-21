В Чите арестован "заминировавший" Останкино и Госдуму‍ москвич

В Забайкалье арестовали жителя Москвы, который 18 мая позвонил в столичные органы внутренних дел из гостиницы в Чите и сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях Госдумы и Останкинской телебашни, передает ТАСС.

Хулигану предъявили обвинение по части 3 статьи 207 УК РФ, предполагающей наказание до восьми лет лишения свободы за "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей в целях дестабилизации деятельности органов власти".

С учетом того, что мужчина уже привлекался по этой статье, было принято решение заключить его под стражу.