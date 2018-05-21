В крымском Щелкино сгорел рынок

Пожар на рынке города Щелкино на западе Крымского полуострова уничтожил около 80 торговых павильонов. Пламя охватило площадь около 250 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба крымского главка МЧС РФ.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных дежурных 01.47 ночи. На место немедленно выехал расчет пожарных. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением, так как все павильоны изготовлены из металлопластика. Кроме того, внутри самих конструкций была пластиковая мебель. Пожарным пришлось работать в сложных условиях, защищая органы дыхания специальными средствами.

Уже в 02.26 пожар удалось потушить. Источник возгорания, по данным спасателей, находился в одном из сгоревших павильонов. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Размер ущерба и причины возгорания устанавливаются.