"Интересы России и армии требуют в настоящую минуту вашего ухода"

12 июня 1915 г. прямо во время заседания Совета министров военному министру Российской империи генерал-адъютанту Владимиру Александровичу Сухомлинову было передано письмо императора Николая II:

"После долгого раздумывания я пришел к заключению, что интересы России и армии требуют в настоящую минуту вашего ухода. Имев сейчас разговор с вел[иким] кн[язем] Николаем Николаевичем, я окончательно убедился в этом. Пишу вам сам, чтобы вы от меня первого узнали. Тяжело мне высказывать это решение, когда еще вчера видел вас. Столько лет поработали мы вместе, и никогда недоразумений у нас не было. Благодарю вас сердечно за всю вашу работу и за те силы, которые вы положили на пользу и устройство родной армии. Беспристрастная история вынесет свой приговор, более снисходительный, нежели осуждение современников...Господь с вами"1.

Ушел в отставку один из самых известных, влиятельных и верных императору министров. На этом его злоключения не закончились - не прошло и года, как 20 апреля 1916 г. он был арестован в своем доме и посажен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Произошло это вследствие передачи в Государственный совет следственных материалов, собранных Верховной комиссией инженер-генерала Н.П. Петрова, занимавшейся изучением вопроса о причинах недостаточного снабжения армии, прежде всего, боеприпасами2.

За короткий срок комиссия сумела создать полновесное судебное дело против военного министра, что в конечном итоге привело к его аресту, суду и ссылке на каторгу. Незыблемость обвинений в адрес Сухомлинова и его виновность оказались окончательно пересмотрены лишь в постсоветский период3. При этом деятельность комиссии, ответственной за подготовку "Дела Сухомлинова", выпала из поля зрения историков. Мало сведений и о том, чем занимался бывший министр между отставкой и арестом, как боролся с недругами и спасал себя.

"Сухомлиновская" комиссия

Сразу после отставки Сухомлинов сдал дела военного ведомства своему заместителю - генералу А.П. Вернандеру. Каково же было удивление генерала, когда он узнал, кто заменил его на должности: "Слухи из Ставки доходят, что назначен будет Поливанов, а за его спиной, конечно, А.И. Гучков... Бедная Россия!"4 Нового военного министра генерала А.А. Поливанова и оппозиционного политика А.И. Гучкова Сухомлинов не без оснований считал своими заклятыми врагами и виновниками своей отставки5. Поливанов начал свою деятельность с отставок, что вызвало гнев Сухомлинова, считавшего, что таким образом тот сводит с ним счеты6. Желая отдохнуть после столь напряженных событий и удалиться подальше от слухов и клеветы, он отправился на отдых в Финляндию к своему другу известному военному издателю В.А. Березовскому, где занялся рыбалкой. Но политика достала его и там.

Практически сразу по открытии 4-й сессии Государственной думы 19 июля 1915 г., до Сухомлинова стали доходить слухи о резких речах и выпадах думцев в его адрес. Оценив возможные последствия, Сухомлинов поспешил вернуться в столицу, где к этому моменту уже была создана Верховная комиссия инженер-генерала Н.П. Петрова. За три дня думский запрос на создание комиссии превратился в ее учреждение императорским указом 25 июля7. Верховная комиссия имела неопределенный, но широкий круг полномочий и обладала нетипичным составом. В нее вошли семь человек: председатель - престарелый инженер-генерал Н.П. Петров, три представителя чиновничества (И.Я. Голубев, А.И. Пантелеев, Н.П. Посников) и трое представителей общественности, Думы и Государственного совета (В.А. Бобринский, С.Т. Варун-Секрет и А.Н. Наумов).

На первых же заседаниях выяснилось, что часть собравшихся вместо исследования поставленных вопросов уже нашли виновного в недостаточной подготовке страны к войне и потребовали предать его суду8. Виновным они провозгласили бывшего военного министра. Часть членов комиссии была настроена иначе, ясна была и невозможность предать суду столь крупную фигуру без доказательств. В итоге нашли компромисс. 21 августа внутри комиссии была создана особая подкомиссия во главе с сенатором Н.П. Посниковым9, которая занималась непосредственной разработкой "Дела Сухомлинова".

Возникновение комиссии, которая успела получить негласное название "сухомлиновской"10, не прошло мимо внимания генерал-адъютанта. Сухомлинов следил за газетными сводками, выискивал критические статьи в свой адрес и о событиях на фронте, благодаря друзьям и знакомым был в курсе большинства событий, происходящих в высших сферах Петрограда. О том, что в Верховной комиссии открыто особое делопроизводство против него лично, Сухомлинов узнал 23 августа из газеты "Русские ведомости"11. Прочитав газету, Сухомлинов позвонил генералу Петрову и выразил ему свое неудовольствие в связи с этим. Тот ответил письмом, что дело ведется не против бывшего министра, а против "различных причастных к делу снабжения лиц", и предложил генералу прибыть на одно из ближайших заседаний12. Сухомлинов этим приглашением не воспользовался.

Очередная статья в газете "Новое время", сообщавшая читателям о том, что Сухомлинов якобы находится под следствием, заставила его вновь написать председателю комиссии13. 4 сентября Сухомлинов попросил опровергнуть эти слухи, но Петров этого делать не стал14. К ноябрю комиссия уже успела собрать основные материалы обвинения против Сухомлинова и занималась их редакцией.

"Бог даст разберутся..."

Лишь в январе 1916 г. Сухомлинов решился написать императору Николаю II подробное письмо с описанием интриги, организованной против него. Его он передал через министра императорского двора графа В.Б. Фредерикса. Сухомлинов просил снять с него "ярмо, создавшееся комиссией генерала Петрова, которая для Поливанова служила средством15 сведения со мной счетов, клеветы, наговоров, вместо расследований причин недостаточного снабжения армии боевыми припасами - что не от лишь меня одного зависело"16.

К февралю 1916 г. комиссией был составлено "Всеподданейшее донесение"17, в котором содержались конкретные обвинения в адрес Сухомлинова. Бывший министр обвинялся в коррупции, бездействии власти, превышении своих полномочий и, что самое неприятное, в связях со "шпионами" С.Н. Мясоедовым и А.О. Альтшиллером, то есть в государственной измене. Предлагалось передать материалы в Государственный совет для проведения следственных работ. 9 февраля донесение легло на стол императору. Прошло несколько недель, и только 1 марта после долгих раздумий Николай II согласился18.

В феврале бывший военный министр составил записку о политической интриге, жертвой которой он стал19. 17 февраля Сухомлинов узнал, что комиссия передала доклад императору: "Верховная комиссия генерала Петрова представила свое заключение государю. Приложено, наверное, все старание моих друзей и Гос[ударственной] думы вылить на меня побольше грязи, как полагается в политической интриге - беспощадно"20. В тот же день Сухомлинов отправил свою записку императору. В марте до Сухомлинова дошли слухи о том, что его дело передано в Государственный совет. Он воспринял это с оптимизмом, посчитав, что в случае суда сможет с легкостью разбить все обвинения: "Бог даст разберутся лучше крамольной и хулиганской комиссии"21. 3 марта после просьбы графа Фредерикса, Сухомлинов написал императору прошение об увольнении его со службы генерал-адъютанта22. На следующий день император дал согласие, разрешив бывшему министру ходить в штатском костюме.

Сухомлинов был полон решимости защищать себя до последнего. Благодаря слухам он узнавал все больше деталей дела: "По городу ходят разговоры о том, что ставит мне в вину комиссия генерала Петрова; люди, читавшие это заключение в 30 листов, говорят, что впечатление фельетона... основано на сплетнях... Оригинальный способ расследования, без разъяснений со стороны лица, на которого сочиняют клевету и заносят показания лиц, без всякой оценки их собственной репутации, беспристрастия и порядочности вообще"23.

Сухомлинов начал собирать материал для защиты на суде. 25 марта в ответ на запрос он получил от Верховной комиссии сводки сведений о снабжении армии автомобилями, патронами, штыками и инструментами. Также он отметил, что полученные "сведения" сопровождались предвзятыми соображениями и неверными выводами24. В дневнике он записал: ""Гучковско-Поливановская" интрига унизилась до подтасовки и клеветы - за господ членов Верховной комиссии генерала Петрова можно только краснеть. Как могли они не разобраться и окунуться по уши в эту грязь"25. На следующий день 26 марта он встретился с новым военным министром генералом Д.С. Шуваевым и попросил его разрешения получить необходимые справки на случай судебного процесса26.

Общественность не дремала. Пресса запестрела яркими заголовками о подробностях "дела Сухомлинова". Дело дошло до того, что член Государственной думы В.А. Маклаков агитировал, чтобы никто из присяжных поверенных не брался защищать Сухомлинова в суде27. Вероятно, к этому же периоду времени относится письмо Сухомлинова генералу А.А. Поливанову, в котором один бывший министр вызвал другого на дуэль28. Письмо это он так и не отправил адресату. 20 апреля Сухомлинов был арестован и помещен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. После Февральской революции он был признан виновным и осужден на бессрочную каторгу. 1 мая 1918 г. Сухомлинова амнистировали, он покинул Россию. Умер в Берлине в 1926 г.

После отставки политические противники продолжили травлю В.А. Сухомлинова. Помимо постоянных нападок на него в Думе и критических статей в прессе, они сумели создать против Сухомлинова новое грозное оружие - Верховную комиссию генерала Н.П. Петрова, деятельность которой бывший министр недооценил. Пока комиссия собирала обвинительный материал, он бездействовал. И лишь к январю 1916 г., осознав последствия работы комиссии, начал предпринимать ответные шаги: писать императору и собирать необходимые материалы к судебному разбирательству. Однако было поздно. От ареста это его не спасло. Первый шаг думской оппозиции к подкопу под императорскую власть был сделан.

1. Сухомлинов В.А. Воспоминания. Минск, 2005. С. 335-336.

2. Полное название "Верховная комиссия для всестороннего расследования обстоятельств, послуживших причиною несвоевременного и недостаточного пополнения запасов воинского снабжения армии". Комиссия производила работу с 25 июля 1915 по 10 марта 1916 г.

3. Фуллер У. Внутренний враг: шпиономания и закат императорской России. М., 2009; Айрапетов О.Р. Дело Мясоедова. Предвыборные технологии 1912 года // Родина. 2011. N 3-4; Бей Е.В. Военный министр генерал В.А. Сухомлинов. М., 2016; Евдокимов А.В. Политическая борьба вокруг "дела Сухомлинова" (1915-1917 гг.). Дисс. ...к.и.н. Нижний Новгород, 2017.

4. РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 106. Л. 46.

5. Айрапетов О.Р. Указ. соч. // Родина. 2011. N 4. С. 83.

6. РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 106. Л. 46, 50.

7. Правительственный вестник. 1915. 1 августа. N 169. С. 1

8. Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868-1917. Нью-Йорк, 1954. Кн. 2. С. 315.

9. РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 10. Л. 58.

10. Наумов А.Н. Указ. соч. Кн. 2. С. 316.

11. Русские ведомости. 1915. 22 августа. N 193. С. 4.

12. РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 10. Л. 62.

13. Там же. Л. 73.

14. Там же. Л. 77.

15. В документе - средствами.

16. РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 105. Л. 13.

17. Генерал В.А. Сухомлинов. Дневник. Письма. Документы: сб. док. М., 2014. С. 315-352.

18. Там же. С. 316.

19. РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 105. Л. 19.

20. Генерал В.А. Сухомлинов. Дневник. Письма. Документы. С. 93.

21. РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 105. Л. 33.

22. Там же.

23. Там же. Л. 38.

24. Там же. Л. 43.

25. Там же.

26. Там же. Л. 44.

27. Там же. Л. 35.

28. РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 47. Л. 151.