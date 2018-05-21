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21.05.2018,  
13:39
Текст: Илья Максимов

Российские ракеты сделали самолеты боевого управления США бесполезными

Даже новые американские самолеты системы боевого управления и целеуказания JSTARS будут уязвимы для систем ПВО России и Китая, заявила министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон. Об этом сообщает газета Air Force Times.
Фото: United States Air Force / wikimedia.org Фото: United States Air Force / wikimedia.org
Фото: United States Air Force / wikimedia.org

В процессе подготовки бюджета на 2019 год ВВС США решили отказаться от программы по замене самолетов JSTARS, предусматривавшей покупку 17 новых Boeing-707. Однако с этим согласны не все американские законодатели.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
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Хизер Уилсон, выступая перед членами подкомитета по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Сената США, отметила, что в случае конфликта американские самолеты боевого управления и целеуказания не смогут приблизиться к войскам противника не необходимое расстояние.

"Российские и китайские ракеты "земля-воздух" собьют эти самолеты в первый день конфликта", - сказала министр.

Вместо замены самолетов системы JSTARS предлагается направить средства на разработку альтернативного способа боевого управления и целеуказания с привлечением пилотируемых, беспилотных и космических платформ. Однако стоить это будет гораздо дороже.

Уилсон также предложила законодателям подумать, осилят ли США обновление самолетов JSTARS и создание новой системы одновременно. По ее словам, одновременная реализации обеих программ потребует увеличения бюджета ВВС США на 7 миллиардов долларов.

Справка "РГ"

Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS - самолет боевого управления и целеуказания, создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300. В первую очередь этот самолет предназначен для ведения разведки. Находясь на удалении в несколько сотен километров от зоны боевых действий, он обнаруживает, классифицирует и сопровождает до 600 наземных целей. Экипаж самолета может передавать информацию о целях наземных подразделениям в режиме реального времени.

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