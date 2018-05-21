Вышел трейлер российского хоррора про мертвецов "Проводник"

Обнародован ходульно-зловещий трейлер российского мистического хоррора "Проводник".

Рассказывает картина про девушку Катю (Александра Бортич, "Полицейский с Рублевки", "Шакал"), которая имеет навык видеть мертвецов (aka призраков).

"Внезапное исчезновение сестры-близнеца заставляет Катю начать поиски, которые приводят ее к таинственному заброшенному дому. Постепенно девушка понимает, что сестра - не единственная пропавшая без вести. Но в полиции ей не верят, настаивают, что никакой сестры вообще никогда не было - это всего лишь плод Катиного воспаленного воображения…", - вовсю оригинальничает синопсис.

Режиссер - Илья Максимов ("Пятая стража"). Сценарий - Анна Курбатова ("Трасса смерти") и Александр Топурия ("Морской патруль").

В ролях: Евгений Цыганов ("Брестская крепость", "Оттепель"), Александр Робак ("Географ глобус пропил", "Хиромант"), Вячеслав Разбегаев ("Ночной продавец", "Диверсант"), Владимир Яглыч ("На безымянной высоте", "Екатерина"), Константин Мурзенко ("Упырь", "Брат 2").

Премьера - 29 ноября.