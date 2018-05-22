Дума приняла во втором чтении законопроект о блокировке кредитных карт

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий банкам блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов при возникновении подозрения на хищение с них средств, сообщает "Интерфакс".

Перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с ЦБ.

Предполагается, что при подозрении на хищение банк должен незамедлительно связаться с физическим лицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа. В том случае, если получено разрешение, то поручение о переводе выполняется незамедлительно, при неполучении - по истечении двух рабочих дней.