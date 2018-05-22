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22.05.2018 12:01
Рубрика: Спорт

Дзагоев и Дзюба вернулись в общую группу сборной России

Сборная России по футболу на сборе в Австрии продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира. Как сообщает пресс-служба сборной, в общую группу национальной команды вернулись нападающий Артем Дзюба и полузащитник Алан Дзагоев.
Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Александр Корольков/РГ
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Накануне врач российской команды Эдуард Безуглов сообщил, что Дзагоев испытывал мышечные проблемы, а Дзюба приехал на сбор с ангиной. Однако сегодня оба футболиста находятся в хорошем состоянии и готовы к полноценным занятиям.

Сбор в Австрии завершится контрольным матчем против сборной этой страны - игра состоится 30 мая. А 5 июня в Москве на стадионе ЦСКА сборная России встретится с Турцией - эта встреча станет последней перед чемпионатом мира.

14 июня подопечные Станислава Черчесова откроют мировое первенство матчем против Саудовской Аравии. Также на групповом этапе турнира наша команда сыграет со сборными Египта и Уругвая.

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