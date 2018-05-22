Дзагоев и Дзюба вернулись в общую группу сборной России
Накануне врач российской команды Эдуард Безуглов сообщил, что Дзагоев испытывал мышечные проблемы, а Дзюба приехал на сбор с ангиной. Однако сегодня оба футболиста находятся в хорошем состоянии и готовы к полноценным занятиям.
Сбор в Австрии завершится контрольным матчем против сборной этой страны - игра состоится 30 мая. А 5 июня в Москве на стадионе ЦСКА сборная России встретится с Турцией - эта встреча станет последней перед чемпионатом мира.
14 июня подопечные Станислава Черчесова откроют мировое первенство матчем против Саудовской Аравии. Также на групповом этапе турнира наша команда сыграет со сборными Египта и Уругвая.
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