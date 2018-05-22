Эрмитаж предъявил иск на 856 млн рублей к Григорию Пирумову

Эрмитаж предъявил иск на 856 млн рублей к экс-замминистра культуры Григорию Пирумову, передает ТАСС.

"Эрмитаж был ознакомлен с постановлением о признании его потерпевшей стороной. Мы подали гражданский иск к обвиняемым ... Сумма иска составляет более 856 миллионов рублей, что ранее было установлено в рамках арбитражного дела", - заявила адвокат музея Наталья Шатихина.

Напомним, Пирумова обвинили ранее в мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве комплекса зданий и фондохранилища музея. Следствие предполагает, что бывший заместитель министра с подельниками перевел полученные деньги в подконтрольные фирмы.

Ранее Пирумов уже стал фигурантом "дела реставраторов" - преступная группа завышала стоимость работ по контрактам, а излишки присваивала себе. Фигурантам дела вменяли хищение на 116 млн рублей в 2012-2016 годах. Пирумов получил 1,5 года колонии и штраф в 300 тысяч рублей, его освободили в зале суда в связи с отбытием наказания в СИЗО.