В Казани из-за задымления в гимназии эвакуировали 660 человек

В Казани из-за задымления эвакуирована гимназия, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

- Сообщение о задымлении в учебном заведении поступило в 9.24 по московскому времени. Благодаря четким действиям администрации гимназии все находившиеся в здании люди - 620 школьников и 40 человек педагогического и обслуживающего персонала - были эвакуированы еще до прибытия спасателей, - рассказали в пресс-службе управления.

Вызову присвоили повышенный номер и к гимназии приехало сразу шесть пожарных расчетов. Но причина тревоги оказалась незначительной - короткое замыкание в электрощите столовой.

Никто не пострадал, пожарные проветрили школу и вызвали на место происшествия бригаду электриков. Причины аварии выясняются.