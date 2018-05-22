Легендарную 122-мм гаубицу Д-30 сделали самодвижущейся

Одна из самых распространенных гаубиц в мире - советская 122-мм Д-30 проходит модернизацию в Иране. В Сети появились фотография и видео самодвижущегося варианта этого орудия.

Дополнительная пара колес, двигатель и специальная гидравлическая система значительно улучшили характеристики мобильности. Теперь эта артиллерийская установка может самостоятельно перемещаться по полю боя и, не дожидаясь тягачей, в случае угрозы ответного удара, быстро покидать позиции. В настоящее время новый вариант гаубицы проходит испытания.

Всего на вооружении иранской армии находится несколько сотен Д-30 и выпущенных местной обороной промышленностью копий, получивших обозначение HM40. Кроме самих орудий, освоено производство осколочно-фугасных, кумулятивных, дымовых и осветительных снарядов. Также сообщалось о создании 122-мм активно-реактивных снарядов, которые позволили увеличить дальность стрельбы с 15,3 до 21 км.

В Иране также ведутся разработки колесных самоходно-артиллерийских установок с использованием Д-30/ HM40. Так, в 2017 году стало известно о самоходке "Хейдар-41" на шасси автомобиля КрАЗ-5233. Особенность данной САУ - применение автоматизированной системы заряжания, которая увеличила скорострельность орудия. По некоторым данным, пока оно продолжает оставаться опытным образцом, конкретных данных о начале серийного производства нет.