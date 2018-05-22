На Камчатке после гибели ребенка в люке начались массовые проверки

Массовые проверки объектов инженерной инфраструктуры начались на Камчатке после трагической гибели в канализационной цистерне шестилетней девочки в селе Крутоберегово. По поручению губернатора края Владимира Илюхина осматриваются все потенциально опасные участки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Виновных в гибели ребенка нужно наказать по всей строгости закона, - заявил Владимир Илюхин.

Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович на селекторном совещании с главами муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций, подчеркнул, что в таких ситуациях недопустим формальный подход.

- Мы понимаем, что источники опасности на коммунальных объектах зачастую появляются стихийно, а потому обращаемся ко всем жителям Камчатки. Если вы видите открытые колодцы, парящие теплотрассы, порывы на сетях водо- и теплоснабжения, сообщайте об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу, - сказал министр.

Напомним, 15 мая в поселке Крутоберегово Усть-Камчатского района шестилетняя девочка провалилась в открытый канализационный люк на улице Аэрофлотской. Спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело.