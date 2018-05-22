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22.05.2018 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главу администрации Нижнего Новгорода суд арестовал заочно

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-секретарь Нижегородского районного суда.

Фото: Олег Золото / ТАСС
На экс-главу администрации Нижнего Новгорода завели дело о взятке

Напомним, 19 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова.

По версии следствия, они получили 17 миллионов рублей за выделение участка под строительство городского крематория и ввод его в эксплуатацию.

Ранее Привалов и возможные посредники в получении взятки - предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин - были задержаны.

В ходе судебного заседания следователь и прокурор поддержали ходатайство в полном объеме, пояснив, что Кондрашов фактически скрылся от органов следствия, покинул территорию РФ, в связи с чем был объявлен сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения на срок два месяца с момента его задержания в России или доставления на территорию нашей страны в процессе экстрадиции.

Постановление не вступило в законную силу.

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