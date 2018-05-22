В Уфе школьница упала с пятого этажа недостроенного здания

В Уфе накануне вечером 15-летняя школьница получила травмы во время прогулки по недостроенному многоэтажному дому, который является долгостроем. С травмами ее увезли в больницу.

- По предварительным данным, девочка упала с пятого этажа на четвертый. Сейчас по данному факту проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в пресс-службе следственного комитета РБ.

Состояние девочки оценивается как тяжелое, у нее компрессионный перелом позвоночника. Здание, в котором она пострадала, никем не охраняется, доступ на объект свободный.

