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22.05.2018 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет не долетел до Новосибирска из-за заболевшей пассажирки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Из международного аэропорта Казань экстренно госпитализировали 65-летнюю пассажирку рейса Москва - Новосибирск. Как рассказали "РГ" в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, самолет совершил вынужденную посадку в 00.53 по местному времени.

Фото: depositphotos.com
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Фото: depositphotos.com
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Причиной незапланированной посадки стало резкое ухудшение состояния женщины. Капитан воздушного судна принял решение о вынужденной приостановке полета и передаче пассажирки медикам. Диспетчеры воздушной гавани оперативно дали разрешение на посадку.

Женщина была экстренно госпитализирована в одну из городских больниц Казани. Через час после посадки Boeing-738 продолжил рейс.

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