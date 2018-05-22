Самолет не долетел до Новосибирска из-за заболевшей пассажирки

Из международного аэропорта Казань экстренно госпитализировали 65-летнюю пассажирку рейса Москва - Новосибирск. Как рассказали "РГ" в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, самолет совершил вынужденную посадку в 00.53 по местному времени.

Причиной незапланированной посадки стало резкое ухудшение состояния женщины. Капитан воздушного судна принял решение о вынужденной приостановке полета и передаче пассажирки медикам. Диспетчеры воздушной гавани оперативно дали разрешение на посадку.

Женщина была экстренно госпитализирована в одну из городских больниц Казани. Через час после посадки Boeing-738 продолжил рейс.