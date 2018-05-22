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22.05.2018 12:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербургский водитель стал призером гонки на троллейбусах

Текст: Лев Годованник (Санкт-Петербург)

Петербуржец Евгений Шихин стал обладателем бронзовой медали Всероссийского конкурса "Лучший водитель троллейбуса - 2018". До этого он занял призовое место в городских гонках на троллейбусах, этот вид спорта становится в Петербурге все более популярным.

Всероссийский конкурс проводился в Ялте, в соревнованиях принимали участие 38 самых успешных водителей троллейбусов со всей России.

Фото: Максим Коротченко/ РГ
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Как сообщают в петербургском ГУП "Горэлектротранс", среди заданий конкурса - "змейка", проезд над "канавой", въезд в бокс задним ходом, точный подъезд к остановочному пункту, маневрирование в ограниченном пространстве, испытание на плавность вождения, аналогичное конкурсной номинации "Сбереги бабушку", впервые появившейся в питерском ГУП "Горэлектротранс" в 2015 году. Однако если в Петербурге водителям во время заезда нельзя уронить манекен, то в Ялте участникам необходимо в движении не пролить воду из емкости.

Соревнования проводились по стандартам Мирового движения рабочих профессий, в первую очередь оценивалось качество и профессионализм выполнения отдельных элементов, а не скорость.

Водитель петербургского троллейбусного парка №3 Евгений Шихин в лучших традициях большого спорта отобрался на Всероссийские соревнования, заняв второе место на аналогичном петербургском конкурсе, который проходил примерно месяц назад. В 2017 году Евгений на петербургских соревнованиях сумел занять лишь третье место - но это было почетное третье место, потому что к тому моменту он работал водителем троллейбуса всего полгода. В спорте таких призеров называют "новая звезда" - видимо, у молодого человека действительно есть талант к состязательности за рулем троллейбуса.

Чемпион Петербурга 2018 года по управлению троллейбусом Вячеслав Сулиз из троллейбусного парка №1 на Всероссийском конкурсе занял четвертое место.

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