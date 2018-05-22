Под Калининградом "крокодилы" Балтфлота нанесли удары по полигону

В Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24 Балтийского флота провели учебно-тренировочные полеты на авиационном полигоне. Они уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

В рамках учебных мероприятий вертолетчики отработали применение авиационного оружия по наземным целям на расстоянии от 500 метров до пяти километров. Речь идет, в частности, о неуправляемых и управляемых ракетах и стрелково-пушечном вооружении Ми-24. Винтокрылые машины наносили удары по земле поодиночке и в составе пары.

Кроме того, вертолетчики выполнили упражнение по перебазированию на запасной аэродром. Там воздушные машины дозаправили и подготовили к вылету.

Справка "РГ"

Ми-24 - советский ударный вертолет разработки ОКБ Михаила Леонтьевича Миля. Неофициальное название - "крокодил". Серийный выпуск бронированной винтокрылой машины ведется с 1971 года. Всего было изготовлено более 3,5 тысячи единиц таких воздушных машин. Состоит на вооружении многих армий мира.