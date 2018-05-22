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22.05.2018,  
12:48
Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Под Калининградом Су-24 разбомбили "врага" с учетом сирийского опыта

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Выполнение бомбовых ударов по наземным целям отработали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота на полигоне Добровольский в Калининградской области.

Ученая бомбардировка велась и днем, и ночью. В полетах было задействовано шесть экипажей Су-24, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Как уточнили в ведомстве, выполнение боевых упражнений морскими летчиками проводилось с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике. В этой кампании Су-24 подтвердили свою эффективность - на их долю пришлась почти половина всех боевых вылетов российской авиации.

На учениях пилотам предстояло выполнить полеты в заданный квадрат, вскрытие наземной обстановки и прицельное бомбометание. Полноразмерные мишени, имитирующие командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника, были уничтожены авиабомбами ФАТАБ и П-50Т.

Летчики, кроме того, отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

Справка "РГ"

Советский и российский тактический всепогодный фронтовой бомбардировщик Су-24 остается одним из наиболее массовых боевых самолетов ВВС России, хотя серийное производство завершилось еще в 1993 году. В модернизированном варианте самолет с крылом изменяемой стреловидности применяется для нанесения ракетно-бомбовых ударов в широком диапазоне метеоусловий, в любое время суток, в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей, как наземных, так и надводных. Максимальная дальность полета Су-24 - 2850 километров.

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