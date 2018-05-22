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22.05.2018,  
20:32
Текст: Николай Грищенко

"Юрий Долгорукий" впервые произвел залп четырьмя ракетами "Булава"

Подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" произвел залп четырьмя межконтинентальными ракетами "Булава". Стрельбы прошли успешно, и ракеты поразили все цели на полигоне Кура на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: Уралвагонзавод
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Во время запуска ракет субмарина находилась в подводном положении.

"Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые. Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава", - отметили в военном ведомстве.

В ходе подготовки к ракетной стрельбе и в процессе ее выполнения экипаж подводного крейсера под командованием капитана 1-го ранга Владимира Ширина продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

Справка "РГ"

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" вошел в состав Северного флота в 2012 году. Проект 955 "Борей". При полном водоизмещении 24 тысячи тонн может принять на вооружение 16 твердотопливных ракет унифицированной системы "Булава-30" и торпедное оружие.

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