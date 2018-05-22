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22.05.2018 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани мужчину задержали за сообщение о бомбе в ТЦ

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

В Астрахани из-за звонка о подозрительном предмете в экстренном порядке эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра "Ярмарка". По информации УМВД по Астраханской области, сообщение о бомбе не подтвердилось, а самого звонившего задержали в течение часа.

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В пресс-службе ведомства рассказали, что в среду на телефон "102" поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что в торговом центре находится подозрительный предмет. Силами службы безопасности торгового центра все посетители были эвакуированы. Прибывшие к ТЦ сотрудники полиции оцепили здание, а взрывотехники приступили к проверке помещений.

В результате ничего подозрительно они не нашли. Зато очень быстро, в течение часа, нашли звонившего. Им оказался трижды судимый астраханец 1987 года рождения. На вопрос полицейских, откуда у него информация о бомбе, мужчина, находившийся в тот момент в сильном алкогольном опьянении ответил, что ему это привиделось.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела. По статье 207 УК РФ ему может грозить до трех лет принудительных работ или ограничение свободы на тот же срок, либо штраф - до 500 тысяч рублей.

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