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В Крыму главу поселка осудили на два года за смерть ребенка 15:14
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22.05.2018 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму главу поселка осудили на два года за смерть ребенка

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Суд вынес приговор главе Кировского сельского совета Александру Троцу по уголовному делу о смертельном травмировании ребенка на детской площадке.

По сообщению пресс-службы прокуратуры РК, он признан виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Также с главы администрации взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

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Несчастный случай произошел в июле 2017 года в поселке Кировское. Рядом с детской площадкой лежали демонтированные качели, которые рухнули на восьмилетнего мальчика. Он скончался в больнице от полученных травм. По версии Следственного комитета, вина главы поселения в том, что он не организовал вывоз железной конструкции. После случившегося Троца отстранили от занимаемой должности.

В Крыму это не единственный случай травмирования детей на детских игровых площадках. В марте 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Янтарненского сельского поселения Красногвардейского района. Два ребенка получили серьезные травмы. Пятилетний мальчик, съезжая с горки, поранил палец - он застрял в расщелине между металлическим листом и боковыми опорами. А катание на горке для четырехлетней девочки закончилось еще печальнее - из-за полученной травмы медики ампутировали ребенку фалангу пальца. В отношении чиновницы возбудили уголовное дело, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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