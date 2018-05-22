Курганская прокуратура заблокировала сайт по продаже редкой рыбы

По инициативе Курганской областной прокуратуры заблокирован сайт, с помощью которого браконьеры продавали стерлядь - редкую рыбу, занесенную в Красную книгу.

Интернет-ресурс с запрещенной информацией выявило межрайонное природоохранное подразделение ведомства в ходе мониторинга. Любой желающий мог дистанционно купить рыбу, продавцы обещали доставку в день оформления заказа.

"За незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных предусмотрены уголовная и административная ответственность", - напоминают в пресс-службе облпрокуратуры Зауралья.

Суд рассмотрел заявление надзорного органа и заблокировал доступ к ресурсу.

Справка "РГ"

Стерлядь - ценная промысловая рыба семейства осетровых - внесена в Красную книгу России как исчезающий вид. К уменьшению ее численности привела совокупность факторов: загрязнение рек промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками (стерлядь весьма чувствительна к качеству воды и содержанию в ней кислорода), браконьерский вылов и обмеление рек.