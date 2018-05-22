СК РФ возбудил еще два дела по факту обстрела населения Донбасса

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по факту обстрела населения Донбасса. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, который поступил в "РГ".

Сообщается, что военнослужащие ВСУ обстреляли из тяжелых видов вооружения Горловку и поселок Зайцево в период с 16 по 18 мая. В результате погибли четыре мирных жителя, еще четверо гражданских лиц были ранены.

Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Напомним, что 16 мая СК РФ возбудил четыре дела после обстрелов Горловки и Докучаевска.