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Рубрика: Происшествия

СК РФ возбудил еще два дела по факту обстрела населения Донбасса

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по факту обстрела населения Донбасса. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, который поступил в "РГ".

Сообщается, что военнослужащие ВСУ обстреляли из тяжелых видов вооружения Горловку и поселок Зайцево в период с 16 по 18 мая. В результате погибли четыре мирных жителя, еще четверо гражданских лиц были ранены. 

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Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Напомним, что 16 мая СК РФ возбудил четыре дела после обстрелов Горловки и Докучаевска.

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