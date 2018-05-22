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22.05.2018,  
12:22
Текст: Руслан Мельников

Зенитные системы C-500 назвали бесценным военным активом

Западные СМИ считают, что принятие на вооружение российского ЗРК C-500 "Прометей" станет знаковым событием.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как отмечает ресурс militarywatchmagazine.com, действующие российские средства ПВО не имеют аналогов в других странах и являются символом военной мощи и технологической изощренности. В публикации сообщается, что уже вскоре может началться производство систем C-500, предназначенных прежде всего для противоракетной обороны, а также для уничтожения самолетов и даже низколетящих спутников.

Фото: Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех
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Диапазон действия нового ЗРК оценивается в 600 километров, что превосходит возможности С-400 и ближайшего американского конкурента THAAD, радиус действия которого составляет до 200 километров.

"С-500 имеет особое стратегическое значение для России, учитывая усилия западного блока по разработке гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет для доставки ядерных зарядов. Хотя таких систем как С-400, С-300В и A-135 сейчас достаточно для борьбы с ракетными угрозами, если западный блок начнет использовать гиперзвуковые ракеты, России потребуется более высокая степень защиты. Таким образом С-500 станет бесценным активом и первой в мире защитной платформой, способной перехватывать атакующие гиперзвуковые ракеты", - пишет militarywatchmagazine.com.

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