Американского музыканта R. Kelly обвинили в домогательствах

Американка обвинила 51-летнего музыканта R. Kelly (Роберт Сильвестр Келли) в домогательствах и сексуальном насилии. Исполнитель и 20-летняя Фейт Роджерс встречались около года.

Потерпевшая рассказала, что партнер склонял ее к нежелательной интимной связи, угрожал и унижал ее. По ее словам, музыкант запирал ее одну в качестве наказания. Также Роджерс сообщила, что заразилась от певца венерическим заболеванием.

Представители певца пока никак не прокомментировали эти обвинения.

R. Kelly стал известен благодаря композициям Bump N' Grind, Your Body's Callin', Gotham City.