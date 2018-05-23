Букер 2018 года получила польская писательница Ольга Токарчук

Лауреатом Международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, сообщает ТАСС.

"Мы рады объявить о том, что победителем 2018 года стал роман Flights Ольги Токарчук", - говорится в официальном заявлении оргкомитета премии.

Напомним, что до 2015 года премия вручалась один раз в два года "по совокупности литературных заслуг" тем авторам, чьи книги написаны на английском языке либо переведены на него. С 2016 года премия дается, во-первых, ежегодно, а во-вторых, за конкретное произведение.