Дипломат США в КНР сообщил об "аномальных" акустических ощущениях

Американский дипломат, находящийся в Китае, сообщил об испытываемых им "аномальных" слуховых ощущениях и давлении.

"Сотрудник правительства США, работающий в Китае, недавно сообщил о едва уловимых и неясных, но при этом аномальных звуковых ощущениях и давлении, - указано на сайте американского посольства в Китае. - Правительство Соединенных Штатов со всей серьезностью относится к этим сообщениям и уже проинформировало о произошедшем своих официальных представителей в КНР".

В свете появившейся информации посольство США призывает в случае недомогания немедленно обращаться за медицинской помощью. Кроме того, граждан просят не пытаться самим найти источник негативного акустического воздействия на организм, а передислоцироваться туда, где подобных звуковых явлений не наблюдается.

"В настоящее время нам не известна причина симптомов, о которых нам сообщили, и мы не знаем об иных схожих случаях, зафиксированных в Китае", - указано в опубликованном заявлении.

Однако от сотрудников в других странах подобные сообщения поступали. Так, о неких акустических атаках сообщали ранее работники американского диппредставительства на Кубе, а позже - и дипломаты канадского посольства.