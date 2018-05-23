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23.05.2018 05:30
Рубрика: Общество

До нуля градусов упадет температура воздуха в Москве

Текст: Ирина Жандарова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Температура в Москве к пятнице упадет в среднем на 7-8 градусов, рассказал "Российской газете" директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Но будут районы, где она понизится на 20 градусов и больше. Сегодня, 23 мая в столице будет комфортная температура - 23-24 градуса, по области до 25 градусов. В четверг, 24 мая, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах города пройдет гроза.

"Температура тоже вполне комфортная - 20-22 градуса, - рассказывает метеоролог. - А вот 25 мая ситуация заметно меняется, уже будет понижение температуры. Дневная температура не превысит 17-18 градусов. При этом небо будет малооблачным и осадков не ожидается".

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Самой холодной на неделе станет ночь на 26 мая. Температура опустится до 2-7 градусов тепла.

"В отдельных районах на почве возможно понижение температуры до нулевой отметки", - уточнил Роман Вильфанд.

Заметное потепление прогнозируется в столице к воскресенью. Погода снова вернется к комфортным 24 градусам тепла, с переменной облачностью.

Прогноз директора Гидрометцентра Романа Вильфанда по другим регионам России и на лето 2018 года читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 23 мая 2018 года.

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