Иньеста продолжит играть в Японии

Бывший игрок и капитан "Барселоны" Андрес Иньеста продолжит карьеру в Японии. Как сообщает телерадиокомпания NHK, 34-летний хавбек будет выступать за клуб "Виссел Кобе" в высшем дивизионе японского национального чемпионата по футболу. В команде испанец составит компанию другому титулованному игроку - Лукасу Подольски из Германии.

Многие спортивные эксперты ранее прочили Иньесте трехлетний контракт с китайским клубом "Чунцин Лифань", однако их прогнозы не оправдались.

Андрес Иньеста в конце апреля попрощался с болельщиками "Барсы", за которую выступал с 2001 года. В составе клуба он завоевал 31 трофей, в том числе восемь раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге Чемпионов.

В составе испанской сборной в 2010 году Иньеста выиграл мировой кубок в ЮАР. В финальном матче с Нидерландами именно его гол решил исход игры и судьбу главного футбольного трофея. Полузащитник в этом году также выступит на мундиале. Испания в июне поборется за выход из группы с командами Португалии, Ирана и Марокко на аренах в Сочи, Казани и Калининграде.