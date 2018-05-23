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23.05.2018,  
18:17
Текст: Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Казахстанский "Барыс 6х6" получил российский боевой модуль от БТР-82А

На международной выставке KADEX-2018 впервые представят бронетранспортер "Барыс 6х6" с новым вооружением. Эта бронемашина получила боевой модуль со стабилизированными в двух плоскостях 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

Таким образом была достигнута унификация с БТР-82А российского производства, которые имеются в вооруженных силах Казахстана.  

"Барыс 6х6" является вариантом южноафриканского бронетранспортера "Mbombe" с усиленной противоминной защитой. Его конструкция позволяет устанавливать различные варианты вооружения, в том числе противотанковые комплексы и 120-мм минометы.

Фото: Алексей Моисеев
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Вес бронемашины достигает 22 500 кг. Двигатель мощностью 450 л.с. позволяет развивать максимальную скорость до 110 км/ ч. Запас хода - 1000 км. Вместимость - 11 человек.

Также казахстанские оборонщики представили на выставке БТР "Барыс" с колесной формулой 8х8 и бронеавтомобили "Арлан" и "Алан" с колесной формулой 4х4.

АО "Рособоронэкспорт" демонстрирует на KADEX-2018 бронетранспортер для морской пехоты БТ-3Ф, броневик "Тигр-М", боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", автомобили Урал-4320 и Урал-432009.

Также будут экспонироваться различные образцы оружия и боевой техники для флота, военно-воздушных сил и средства ПВО.

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