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23.05.2018 19:18
Рубрика: В мире

Китайским парам перед разводом предложат пройти экзамен

Текст: Игорь Дунаевский

Власти китайской провинции Цзянсу предложат пройти специальный тест всем парам, желающим расторгнуть брак. Нововведение призвано сократить число разводов в Поднебесной, которое в последнее десятилетие неумолимо растет.

"Каково лучшее совместное воспоминание между вами и партнером?", "Сколько раз вы путешествовали вместе?", "Какое блюдо нравится вашему партнеру больше всего?" - на эти и многие другие вопросы ответят те, кто подает заявление о разводе в местное управление гражданских отношений. В тесте также потребуется назвать дни рождения друг друга, а также другие памятные даты.

Китайцам разрешат рожать более двух детей

Состояние отношений будет оцениваться по 100-бальной шкале. Показатель свыше 60 баллов будет означать, что надежда на восстановление отношений еще существует, поэтому пару попросят подумать над своим решением. Сумма баллов ниже этой отметки свидетельствует о том, что супруги на грани развода.

"Цель в том, чтобы дать обеим сторонам возможность понять друг друга, вспомнить разные моменты из совместной жизни", - цитирует газета The Guardian документ властей провинции.

В прошлом году документы на развод подали 3,4 миллиона китайских супружеских пар. Это на 8 процентов больше, чем в 2016 году. А за последние 40 лет число разводов в Поднебесной увеличилось в 10 раз.

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